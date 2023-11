Bibliotheken leisten einen wichtigen Beitrag zur Wissensvermittlung, ermöglichen leichten Zugang zu Informationen und wandeln sich zu öffentlichen Orten, an denen Menschen sich begegnen und gerne verweilen. Doch Umfragen zeigen, dass Bibliotheken noch immer unter einem traditionellen Image leiden und als verstaubte, langweilige Orte wahrgenommen werden.

Um einen Wandel in den Köpfen zu provozieren und den bereits gelebten Innovationsgeist der Bibliothek Zug zu bewerben, hat Siegfried & ROI eine überraschende Kampagne entwickelt, die den Fokus auf die attraktive Auswahl an analogen und digitalen Medien über Workshops und Services bis hin zu den neuen Öffnungszeiten legt und dabei insbesondere den USP mit dem grössten Vermarktungspotenzial unterstreicht: keine Kosten für alle Bibliothekskundinnen und -kunden. Die dazu passende Discounter-Optik macht die Zielgruppen nicht nur neugierig auf die Angebotsvielfalt, sondern ermöglicht die kontinuierliche Entwicklung neuer Einzel- und Multipic-Motiven und damit ein flexibles und effektives Targeting.

«Siegfried & ROI hat uns mit einem völlig unerwarteten Ansatz überzeugt und den Fokus genau auf das gelegt, was viele von einer Bibliothek wahrscheinlich nicht erwarten würden: Ein abwechslungsreiches und vor allem kostenloses Angebot, welches dank unserer erweiterten Öffnungszeiten jetzt noch attraktiver wird», wird Jasmin Leuze, Leiterin der Bibliothek Zug, in einer Mitteilung zitiert. Gemeinsam mit ihrem Team freut sie sich, allen Menschen jeden Tag einen Ort der Begegnung, Inspiration und Vielfalt zu bieten. «Jede Person soll sich bei uns wohlfühlen und gerne aufhalten. Dazu braucht es auch in Zukunft attraktive Produkte und Angebote, die professionell vermarktet werden.»

Auch Etienne Schumpf, Stadtrat und Vorsteher des Bildungsdepartements der Stadt Zug ist auf die Resonanz aus der Bevölkerung gespannt: «Die Bibliothek Zug ist eine ganz besondere Bildungsoase. Umso wichtiger ist es, dass das breite und kostenlose Angebot für die Zugerinnen und Zuger noch bekannter gemacht wird.»

Verantwortlich bei der Bibliothek und Stadt Zug: Jasmin Leute, Maria Nätscher, Sibylle Schlumpf (Kommunikation Bibliothek Zug), Dieter Müller (Leiter Kommunikation, Stadt Zug); verantwortlich bei Siegfried & ROI: Milan Pavic (Strategie, Creative Direction), Moritz Solleder (Strategie, Beratung), Nastasia Pavic (Art Direction, Motion Design), Adisa Dauti (Grafik), Paula Di Battista (Grafik, DTP). (pd/cbe)