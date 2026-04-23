Seit 1838 transportiert und lagert Welti-Furrer Kunstwerke nach allen Regeln der Kunst. Museen, Galerien, Auktionshäuser sowie private und institutionelle Sammler vertrauen ihr wertvolles Gut Welti-Furrer an. Seit 2012 lässt der international tätige Kunstlogistik-Spezialist seine Unternehmenskommunikation von Ruf Lanz verpacken.

Die aktuelle Kampagne widmet sich dem Fine Art Storage. Denn Welti-Furrer betreibt ein grosses Kunstlager mit schwankungsfreier Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ausgeklügelten Sicherheitsmassnahmen und einer hochmodernen Stickstoffkammer zur chemiefreien Schädlingsbekämpfung.Dazu Creative Director Markus Ruf: «Das Kunstlager von Welti-Furrer erfüllt höchste konservatorische und sicherheitstechnische Ansprüche. Deshalb inszenieren wir es als den Ort, an dem die Teuersten der Kunstgeschichte unbesorgt entspannen können.»Um dies zu untermalen, präsentiert Ruf Lanz vier ikonische Gemälde erstmals in entspannter, liegender Pose. Jedes Werk wurde von Digital Artist Catherine Martin liebevoll erweitert im Stil der jeweiligen Epoche.Die Kampagne erscheint im passenden Rahmen: Zum einen in Kunstmagazinen, als Kunstkarten-Kollektion und online. Zum anderen im Juni auf F12-Plakaten im Umfeld der Art Basel, der weltweit führenden Kunstmesse. Wegen der internationalen Ausrichtung des Unternehmens und des Kunstmarktes in englischer Sprache. (pd/red)