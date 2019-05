In einer zunehmend digitalisierten Welt wächst der Wunsch, wieder mal so richtig anzupacken. Grosse Taten zu kleinen Preisen heisst: Bei Jumbo sei die Gelegenheit besonders günstig, in Haus und Garten Hand anzulegen, heisst es in einer Mitteilung von Saatchi & Saatchi Zürich. Die Angebotsfilme mit Imagefaktor zeigen, dass schon kleine Taten grosse Emotionen wecken können. Die eigens dafür komponierte Musik soll die grossen Gefühle unterstützen. Charakterstark dient sie zudem als Signature für sämtliche Jumbo-Massnahmen (On- und Offline).

Verantwortlich bei Jumbo-Markt Schweiz: Jérome Gilg (CEO), Ivo Casutt (COO), Fabian Rauber (HOM); verantwortlich bei Saatchi & Saatchi: Patrick Senn, Gian Maurizio (Kreation), Léonie Kelly, Sylvia Kohler, Corinne Amsler (Beratung), Suzana Kovacevic (Art Buying), Camila Zapiola (Regie), Pumpkinfilm (Produktion). (pd/eh)