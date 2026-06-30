Publiziert am 30.06.2026

An der ÖGA (24. bis 26. Juni 2026), einer Fachmesse der grünen Branche, trat Grün Stadt Zürich nach Angaben der Agentur nicht als Aussteller unter vielen auf, sondern als «Expeditionsteam für die Zukunft der Stadt». Der Stand wurde als «Basecamp» inszeniert, das Jubiläumssignet stand auf einem bestickten Tropenhelm. Für den Auftritt verantwortlich war die Zürcher Agentur Die Antwort. Sie baute die Leitidee «Grossstadt-Dschungel» zu einer «Expedition» aus.

Die Dramaturgie führte das Fachpublikum über mehrere Stationen. An der «Expeditionswaage» zählte nicht Kraft, sondern Einschätzung. Für einen ungewöhnlichen Gesprächseinstieg sorgte die Verpflegung: Unter dem Titel «Die essbare Erde» liess sich als Challenge Heilerde probieren – als Aufhänger für das Thema Bodenqualität.

Im Dschungel auf Personalsuche

Hintergrund des Auftritts ist die Personalsuche. Im 25. Jahr will sich Grün Stadt Zürich als attraktive Arbeitgeberin präsentieren. Die grüne Branche kämpft in den handwerklichen Berufen – von der Gärtnerei bis zur Baumpflege – mit Fachkräftemangel. Die Messe diente entsprechend als Bühne für Gespräche mit Fach- und Führungskräften mitten in der Karriere, jenseits klassischer Stelleninserate.

Die Agentur Die Antwirt ordnet den Verzicht auf einen konventionellen Stand strategisch ein. «Wir haben den Grossstadt-Dschungel konsequent weitergedacht – von der Metapher zur begehbaren Expedition. Wer Fachkräfte sucht, muss zeigen, wofür er steht. Ein Stand voller Folien tut das nicht», wird Sarah Hiltebrand, Creative Direction und Mitgründerin von Die Antwort, in einer Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)