Jung von Matt/Limmat: Grüne Wiese für Lovely, graues Büro für Charles

Er tanzt, performt, macht die Worm Wave auf der grünen Wiese. Charles geniesst die Bewegungsfreiheit in vollen Zügen, Lovely schaut dem Geschehen entspannt zu. Schliesslich ist das für sie Alltag. Doch plötzlich trübt etwas die Idylle. Eine Errormeldung holt Charles aus seinem Traum und zurück in sein graues Minibüro, in dem er auf der Tastatur eingeschlafen ist. Von so viel Auslauf, der für Schweizer Kühe Alltag ist, können einige nur träumen. So die Kernbotschaft des neuen TVCs, der Jung von Matt/Limmat für Swissmilk realisiert hat, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.





Neuer Standard, viel Nachhaltigkeit

Teil der Kampagne ist der neue nachhaltige Produktionsstandard für Schweizer Milch, der mit der Marke «Swissmilk green» ausgezeichnet werden kann. Die Marke garantiere, dass die Milch mit dem das ausgezeichnete Produkt hergestellt wurde im Bezug auf Tierwohl, Fütterung, Regionalität und auch sozialen Aspekten höchste Anforderungen erfüllt.





Matterhorn ist «Poster of the Month»

Aktuell lief die OOH-Kampagne von Swissmilk mit dem Grashaufen in Form des Matterhorns. Die Plakate setzen das «bergeweise» verfügbare Frischfutter in Szene, das Schweizer Kühe gemäss dem Label «Swissmilk green» erhalten. Das Poster wurde von APG|SGA zum «Poster of the Month» des Monats Oktober gewählt

