Die gesamte Kampagne sei durch Streuplan und die beteiligten Partner so (vor-)programmiert worden, dass planbare Parameter wie kantonale Ferienkalender und Feiertage, Zielgruppenverteilung im Skigebiet, Gästestruktur von Gastrobetrieben, Après-Ski-Lokalen und Events berücksichtigt werden konnten. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Innert kürzestmöglicher Zeit habe die Kampagne auch auf variable Parameter wie Wetter, Anzahl Personen im Skigebiet, Anzahl Gäste in Gastrobetrieben, Après-Ski- Lokalen und an Events, aktuelle Après-Ski-Partylaune, Rückmeldungen des Publikums reagieren können.























Eine Basis-Präsenz von Aromat habe die Kampagne durch Liftstützenplakate auf dem Jakobshorn und dem Parsenn sowie Product Placement in Davoser Gastrobetrieben erreicht, heisst es weiter. Alle anderen Massnahmen seien erst richtig hochgefahren worden, wenn die erwähnten Parameter auf grün standen. «Dadurch konnten sowohl Qualität wie auch Reichweite der Kampagne massiv erhöht werden», schreibt Streuplan.







Eine Basis-Präsenz von Aromat habe die Kampagne durch Liftstützenplakate auf dem Jakobshorn und dem Parsenn sowie Product Placement in Davoser Gastrobetrieben erreicht, heisst es weiter. Alle anderen Massnahmen seien erst richtig hochgefahren worden, wenn die erwähnten Parameter auf grün standen. «Dadurch konnten sowohl Qualität wie auch Reichweite der Kampagne massiv erhöht werden», schreibt Streuplan.



Zu diesen anderen Massnahmen zählten die gezielte Verteilung von Aromat-Mützen an Personen mit öffentlichkeitswirksamer Präsenz (Ambush Marketing), das Sampling von Originalprodukten (in allen drei Geschmackssorten) und Merch an die frequenzstärksten Gastrobetriebe, die Platzierung von Aromat- Snowboards an Standorten mit extrem SoMe-affinem Publikum, Aromat-Partys mit DJ Timo Tetriz («Geili Beats & Aromat»), Live-Aromat-Challenges mit Zeki, ein Aro-Mat im Eingangsbereich der Bergbahnen und die Aromat- Schneekanone (Fake-Out-of-Home – oder doch nicht ...?).





@zekisworld Z'Davos hämmer en glückliche Gwünner gha! Wo söll die nächsti Aromat-Challenge stattfinde? ✨ Und egal, wo's isch: Aromat - Alles wird guet! ? ♬ Originalton - Zeki

Die gesamte Winterkampagne stand unter der 2023 von Streuplan entwickelten Leitidee «Alles wird gut.».

Verantwortlich bei Knorr: Albert Wolfgang (Head of Marketing / Nutrition Switzerland / Unilever Schweiz), Sarah Truszczynski (Sr. Brand Manager / Knorr Scratch Cooking Lead Switzerland / Unilever Schweiz), Damjan Stanojlovic (Jr. Brand Manager / Unilever Schweiz); Gesamtverantwortung Konzeption, Kreation und Realisation: Streuplan; Media: PHD Media Schweiz; CGI: Viscore & Streuplan; Social Media Content & Distribution: Swissmeme; Sound: DJ Timo Tetriz; Produktion Snowboard: Cloud 9; Technische Beratung & Media Jakobshorn/Parsenn: Alpdest; Partner vor Ort: Davos Klosters Bergbahnen AG; Eventpartner: Jatzhütte Davos. (pd/nil)