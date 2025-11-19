Publiziert am 19.11.2025

Die Full-Service-Agentur Burki Scherer trug die kreative Gesamtverantwortung für die Produktion, teilt sie mit. Der Spot zeigt Zusammensein, Freude und weihnachtliche Rituale rund um Wernli Weihnachtsguetzli und setzt dabei auf echtes Licht, echte Menschen und eine klassische Filmproduktion ohne CGI oder KI-Einsatz, betont die Agentur weiter.

Burki Scherer übernahm die gesamte Steuerung von der Ideenentwicklung über das Creative Concept und Storyboard bis zur Produktionsplanung, zum Production Design und zur Postproduktion mit Schnitt, Color Grading und Motion Graphics im eigenen Haus. Die filmische Umsetzung mit Kamera, Licht, Ton und Set Design verantwortete Halsundbeinbruch Film GmbH. Für Sound Design und Musikproduktion zeichnete das Bluebox Tonstudio verantwortlich.

Der TV-Spot wird vom 17. November bis 15. Dezember ausgestrahlt. Ergänzend erscheinen digitale Assets auf 20 Minuten und Blick. Die Kampagne konzentriert sich auf die Kernbotschaft, dass Wernli Weihnachtsguetzli zur Festtagstradition gehören. (pd/spo)