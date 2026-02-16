Publiziert am 16.02.2026

Die zwei neuen Sujets «Gute Pflege heisst: cool bleiben» und «Gute Pflege heisst: zuhause sein» setzen auf eine reduzierte Bildsprache mit hohem Wiedererkennungswert, heisst es in einer Medienmitteilung. Während das erste Motiv einen Laptop auf Füssen in Schuhüberzügen zeigt – eine augenzwinkernde Anspielung auf die typische Spitex-Praxis beim Betreten fremder Haushalte –, visualisiert das zweite Sujet mit zwei Zahnbürsten in einem pinkfarbenen Becher die Selbstverständlichkeit häuslicher Pflege.







Die von der Berner Agentur Studio Thom Pfister entwickelte Kampagne ist auf fünf Jahre angelegt und wird von rund 400 Spitex-Organisationen in der ganzen Schweiz eingesetzt. Sie verfolgt zwei zentrale Ziele: Imagewerbung und die Rekrutierung von Lernenden, Quer- und Wiedereinsteigenden. «Wir haben uns für einen auffallenden, frischen und durchaus auch humorvollen Auftritt entschieden», erklärte Marianne Pfister, Co-Geschäftsführerin von Spitex Schweiz, bereits zum Launch vor zwei Jahren (persoenlich.com berichtete).

Die Kampagne arbeitet mit leuchtenden Farben – vorwiegend Gelb, Blau und Pink – und einer klaren Typografie. Im Fokus stehen die Themen Fachwissen, Abwechslung, Flexibilität, Vertrauen, Innovation und Nähe. Die Visuals sind für verschiedene Kanäle konzipiert: von Out-of-Home-Werbung über Printmedien bis hin zu digitalen Formaten.

Mit über 40'000 Mitarbeitenden ist Spitex Schweiz eine der grössten Arbeitgeberinnen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Fortsetzung der Kampagne unterstreicht die Positionierung als nahbare, professionelle Pflegedienstleistung, die dort präsent ist, wo Menschen leben – zu Hause. (pd/nil)