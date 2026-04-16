Nadine Geissbühler: «Gute Werbung ist auch Reduktion»

In der neusten Ausgabe des persoenlich.com-Podcasts «50 Jahre ADC» erzählt Nadine Geissbühler von ihren ersten Begegnungen mit der Werbebranche, dem Einfluss ihres legendären Vaters Karl Domenic Geissbühler und erklärt, warum sie sich während ihres ganzen Berufslebens nie richtig vom Bellevue lösen konnte und welche wegweisende Erkenntnis sie in Amerika hatte.

Nadine Geissbühler ist seit 2004 selbstständig. Sie führt das bekannte Studio Geissbühler im Corso-Gebäude am Zürcher Bellevue weiter, das ihr Vater Karl Domenic Geissbühler vor bald 64 Jahren gründete – und dessen Vorbild sie die Leidenschaft für die Werbebranche verdankt. Zuvor hat sie die Grafik-Fachklasse bei der HGKZ besucht, machte Praktika in New York und Barcelona, war fünf Jahre bei der Publicis, wo sie mit Markus Gut und Jean Etienne Aebi zusammenarbeitete, bevor sie in Spanien den Entschluss fasste, berufsmässig volles Risiko einzugehen.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.