Publiziert am 07.10.2025

Im Zentrum der Kampagne steht der 50-sekündige Spot «KI am Bau: Das Erwachen», der vollständig durch KI generiert wurde und Handwerker in Hollywood-Ästhetik als Helden der Baustelle zeigt.

«KI ist keine Spielerei, sondern schafft neue Spielregeln – im Marketing wie im Handwerk», wird Tobias Händler, CMO von Benetics AI, in einer Mitteilung zitiert. «Unsere Kampagne ist eine Einladung an alle Handwerker:innen für den einfachen Einstieg ins KI-Zeitalter.»

Produziert wurde der Spot von AI Producer Max Schlett und Lead Prompt Artist Nik Behrendt unter Verwendung verschiedener KI-Tools wie Suno AI für Musik, Google Imagen 3, Seedream, Minimax Hailuo 2 und Seedance 1.0 Pro für Bilder und Bewegtbild. «Das Projekt zeigt, wie KI den Production Value neu definiert», so Schlett. «Wo früher grosse Budgets und aufwändige Drehs nötig waren, entstehen heute beeindruckende Ergebnisse durch präzise Prompts und ein kleines, agiles Team.»

Die Kampagne startet in der Schweiz, Deutschland und Österreich auf Instagram, TikTok und LinkedIn.

Benetics AI wurde 2022 in Zürich von Ferdinand Metzler (ehemals Zalando), Aaron Shon und Johan Tibell (beide ehemals Google) sowie Tobias Händler (ehemals Scholz & Friends/WPP) gegründet. Das Unternehmen entwickelt KI-Sprachassistenten für das Handwerk auf Basis von OpenAI-Technologie. (pd/cbe)