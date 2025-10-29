Publiziert am 29.10.2025

Die Kampagne wurde von der Agentur Komet und der Performance-Marketing-Agentur Ads&Figures entwickelt, heisst es in einer Mitteilung. Sie begleitet potenzielle Gäste von der ersten Inspiration bis zur Buchung und setzt medial auf Meta Ads und Programmatic Displays. Die Kommunikation richtet sich gezielt an die rund 300'000 Inhaberinnen und Inhaber des Magic Pass in der Deutschschweiz und der Romandie.











Durch den Beitritt zum Magic-Pass-Verbund erhofft sich Jungfrau Region Tourismus, das Haslital bei einer neuen Zielgruppe bekannter zu machen. Die Kampagne arbeitet mit authentischen Bildern der Winterdestination. (pd/spo)