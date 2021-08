Impfkampagne

Hausärzte sollen stärker integriert werden

Mehr Leute mit dem Impfangebot erreichen: Dieses Hauptziel hat Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), für die kommenden Wochen formuliert. Dabei müssten auch Hausärzte und Apotheken eine grössere Rolle spielen.

Regierungsrat Lukas Engelberger, Praesident GDK, äussert sich zur Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, dem Stand der Impfungen und dem weiteren Vorgehen in der Bekämpfung des Coronavirus, am Donnerstag, 26. August 2021, in Bern. (Bild: Keystone/Marcel Bieri)