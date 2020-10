Silverspot: Herbstliche Stimmung bei 31 Grad gedreht

Wenn nicht jetzt, wann dann ist der richtige Zeitpunkt, sich gesundheitlich auf die kommende Wintersaison vorzubereiten? Für «Echinaforce Forte» von A. Vogel drehte Silverspot einen TV-Spot, um auf die Vorzüge des pflanzlichen Arzneimittels aufmerksam zu machen. Produziert wurde während drei Drehtagen an drei verschiedenen Sets: in einer Einkaufsmeile in Uster, in einem eigens gemieteten Tram in Zürich und dann noch in einer Zürcher Bürolocation.



Die beiden «Silverspotler» Remo Civatti und Nicolas Vonlanthen sind laut einer Mitteilung zufrieden mit dem Ergebnis, obwohl der Spot das ganze Team vor besondere Herausforderungen gesetzt habe: «Das Wetter im Spot musste nach November aussehen, gedreht wurde aber bei 31 Grad im Schatten in Winterkleidern, das alles bei künstlichem Regen und Wind. Darsteller, Statisten und Visagisten haben da ganze Arbeit geleistet, da aufgrund der dicken Kleidung regelmässig nachgeschminkt werden musste.»



Die Spots laufen in drei Sprachregionen in der Schweiz (Deutsch, Französisch, Italienisch) ab dem 26. Oktober. Auf SRF und diversen Schweizer Fenstern der deutschen und Schweizer Privatsender. Zudem sind die Spots auf PassengerTV (Bus und Bahn) zu sehen. Ausserdem werden die Spots auch international für Kanada und Tschechien adaptiert, wie es weiter heisst. (pd/cbe)