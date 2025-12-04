Publiziert am 04.12.2025

Die Zürcher Kreativagentur Ruf Lanz ist mit der Hiltl-Plakatkampagne «Vegi-Genuss entspannt alle» in die aktuelle Ausgabe von «Lürzer's Archive Best Advertising Worldwide» aufgenommen worden. Das Magazin und Online-Archiv präsentiert dreimal jährlich ausgewählte Werbearbeiten aus aller Welt.

Die Kampagne zeigt Tiere in Yoga-Posen (persoenlich.com berichtete). Ruf Lanz betreut Hiltl seit 2006 als Leadagentur, wie es in einer Mitteilung heisst. Gemäss Online-Archiv ist es die 20. Hiltl-Kampagne von Ruf Lanz, die in «Lürzer's Archive» erscheint. (pd/cbe)