Die Kreativagentur wirbt für die Pädagogische Hochschule Graubünden mit neuen und frischen Social-Media-Werbespots. «Werde auch du Lehrer:in», lautet der Slogan der neuen Kampagne. Dazu gehören vier Einzelspots sowie ein Hauptspot in den Sprachen Deutsch, Romanisch und Italienisch.

Die Aufgaben un Herausforderungen des vielseitigen Berufsalltags von Lehrerinnen und Lehrern wurde von Pengworks aufgegriffen und in Szene gesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Entstanden sind vier Sujets, welche Lehrerinnen und Lehrer in verschiedene Alltagssituationen zeigt.

«Pengworks hat diese Storyline in fünf gelungenen Spots gekonnt auf den Punkt gebracht. Besonders wertvoll für uns: Das Team hinter der Agentur setzt nicht einfach um, sondern denkt mit, bringt eigene Ideen ein und lebt selbst für die Inhalte.», sagt Germaine Hiltbrunner, Leiterin Marketing und Kommunikation der PH Graubünden.

Ziel ist es, junge Menschen auf den Lehrberuf aufmerksam zu machen und dazu aufzurufen, sich für einen Schnuppertag an der Pädagogischen Hochschule anzumelden. Ausgestrahlt werden die Spots auf allen gängigen sozialen Medien, wie beispielsweise Snapchat und Instagram.

Verantwortlich bei PH Graubünden: Germaine Hiltbrunner (Leiterin Marketing und Kommunikation), Petra Seifert (Koordination); verantwortlich bei Pengworks: Gianni Peng (Gesamtverantwortung / Konzept / Art Direction), Romano Thomann (Kamera) Dario Schmieder (Schnitt, Colorgrading & Animation), Zsofia Marencsak (Hair & Make-up Artist), Livia Solèr (Hair & Make-up Artist), Anna Lena Delli Santi (Storyboards); Produktionspartner: Digital Sense (Mediaplanung Online), miux (Grafik). (pd/mj)