Die neue Mindestlohn-Kampagne von Lidl Schweiz basiert auf der im Sommer 2020 veröffentlichten Arbeitgeber-Kampagne «Da steckt mehr dahinter», produziert von der Stuttgarter Filmagentur Silbersalz Film. «Da steckt mehr dahinter» bietet einen Blick hinter den Vorhang von Lidl Schweiz und ermöglicht einen unterhaltsamen Eindruck von den verschiedenen spannenden Berufsfeldern bei Lidl. Mit einem Augenzwinkern werden die Zuschauerinnen und Zuschauer «von einem sympathischen Charakter» durch Hauptquartier, Logistik und Filiale geführt und bekommen einen guten Eindruck, was einem sonst entgeht:

Hauptfilm



Bestehend aus einem Hauptfilm sowie vier Interviewfilmen und Out-of-Home-Plakaten, zeigt die Kampagne, was hinter dem Namen Lidl Schweiz steckt: «Ein motiviertes Team, zusammengesetzt aus den unterschiedlichsten Abteilungen.»



TV-Spot



Die neue Mindestlohn-Kampagne sei ein weiterer Beleg dafür, dass Lidl Schweiz als Arbeitgeber mehr zu bieten habe, als man zunächst annehmen mag, schreibt Silbersalz Film. Lidl biete Mitarbeitenden zudem viele Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen, Erfolge und ein Team, auf das man sich verlassen könne. Zu sehen ist die neue Kampagne sowohl im TV als auch auf Social Media und YouTube sowie Out of Home in der gesamten Schweiz.



Verantwortlich bei Silbersalz Film (Agentur und Produktion): Daniel Zimmermann (Herstellungsleitung), Hagen Wagner (Regie), Christian Neuberger (Director of Photography), Linus Meyer (Kameraassistent), Alexandros Patikidis (Beleuchter), Matthias Palt (Tonmeister), Sebastian Berthold (Fotograf). (pd/ma)