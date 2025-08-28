Lidl Schweiz: Hollywood trifft auf Handwerk

Publiziert am 28.08.2025

Lidl setzt seine Werbe-Partnerschaft mit Arnold Schwarzenegger fort und erweitert die «Du packst das!»-Kampagne für die Heimwerkermarke Parkside. Neu dabei ist Schauspieler Ralf Moeller, der gemeinsam mit Schwarzenegger in einem humorvollen Werbespot auftritt. Bereits 2023 hatte Lidl Schweiz den Terminator-Star als Werbegesicht für seine Heimwerker-Marke gewonnen (persoenlich.com berichtete).

«Vom Terminator zum Motivator: die Partnerschaft mit Parkside ist wie für mich gemacht. Kein Do-it-yourself-Projekt ist zu kompliziert, keine Herausforderung zu gross – man muss nur wollen und an sich glauben», wird Arnold Schwarzenegger in einer Mitteilung zitiert.

«Do-it-yourself ist wirklich eine super Sache. Etwas mit den eigenen Händen schaffen und am Ende das fertige Ergebnis sehen – dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich. Genau aus dieser Überzeugung heraus habe ich nicht lange überlegen müssen, die Parkside-Kampagne zu unterstützen, zumal mich Handwerksthemen immer schon begeistert haben», so Ralf Moeller.

Die Kampagne zielt darauf ab, sowohl erfahrene Hobby-Heimwerker als auch DIY-Neulinge anzusprechen. Die Botschaft lautet, dass sich mit Parkside jeder die eigene Werkstatt nach Hause holen kann, unabhängig von Erfahrung oder Budget.

Die Omnichannel-Kampagne der bei Lidl und Kaufland erhältlichen Marke Parkside startet am 1. September 2025. Geplant sind Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Massnahmen, Aktivitäten in den sozialen Medien sowie TV-Spots. (pd/cbe)