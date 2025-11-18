Salz & Water: Hommage an das Präzisionshandwerk

Publiziert am 18.11.2025

Im Zentrum der Kampagne steht ein Film, der das Präzisionshandwerk des Stahldrehens zeigt. Der Film verbindet mikroskopische Präzision mit makroskopischer Bewegung und zeigt Funken, Metallspäne sowie sich drehende Kreisel, Räder und Planeten.

Ergänzt wird der Auftritt durch Key Visuals, Flyer und eine mehrsprachige Posterserie, die auf Roadshows, Messen und in Werkhallen zum Einsatz kommen. Eine mehrstufige Social-Media-Kampagne mit verschiedenen Formaten begleitet die Plattform, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Unsere Kampagne zeigt, dass es nicht nur um Stahl und Maschinen geht – sondern um Menschen, deren Leidenschaft und Präzision unsere Welt in Bewegung hält», wird Anina Berger, Vice President Group Marketing, Communications and Sustainability bei Swiss Steel Group, zitiert. Die ersten internationalen Roadshows seien bereits ein Erfolg gewesen. (pd/cbe)