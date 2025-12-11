Publiziert am 11.12.2025

Nach der Konzeptfreigabe setzte die Agentur Silverspot die komplette Produktionsorganisation innert 2,5 Wochen um, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu gehörten das Casting der Schauspielerin, die Auswahl eines Hundes, die Studiosuche, die Requisitenbeschaffung sowie das Set-Setup. Musikkomposition und Sprechercasting erfolgten hausintern.

Neben der deutschen Hauptversion entstanden französische und italienische Sprachfassungen sowie eine 9:16-Adaption für den digitalen Einsatz.

Die TV-Ausstrahlung erfolgt ab 5. Januar 2026 über Goldbach und Admeira. Zusätzlich wird der Spot über diverse Online-Kanäle verbreitet. (pd/cbe)