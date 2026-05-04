Publiziert am 04.05.2026

Im Zentrum der Kampagne stehen Videoporträts und Fotografien realer Alumni aus Bachelor-, Master-, MBA- und Weiterbildungsprogrammen, aufgenommen an den drei EHL-Standorten in Lausanne, Singapur und Passugg. Die Botschaft: Fähigkeiten wie emotionale Intelligenz und Serviceorientierung, die im Hospitality-Kontext erworben werden, gelten als Erfolgsfaktoren auch in Bereichen wie Luxusgüter, Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen.

Die Kampagne lief auf Google (YouTube), Meta, Digital-out-of-Home sowie in Premium-Native-Kanälen in der Schweiz, Frankreich, Singapur und dem Vereinigten Königreich. Laut EHL erzielte sie über 23,7 Millionen Impressionen und 8,8 Millionen Views und Interaktionen auf YouTube und Meta. In drei Kernmärkten seien messbare Steigerungen bei Markenbekanntheit und -wiedererkennung festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung — ohne Angabe von Ausgangswerten oder Methodik.

«Unser Ziel war ein kreatives Konzept, das zugleich einfach und kraftvoll ist», lässt sich Francesco Giamboi, EHL Brand Campaign Manager, zitieren. (pd/nil)