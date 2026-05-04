04.05.2026

EHL

Hotelfachschule setzt auf Alumni-Testimonials

Die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) hat von Oktober 2025 bis März 2026 eine internationale Markenkampagne geschaltet, die zeigen soll, dass an der EHL erworbene Kompetenzen auch ausserhalb der Hotelbranche nützlich sind. Mit der Kampagne «Real Stories. Real Impact.» führte die Institution zugleich eine neue Markenidentität ein.
Publiziert am 04.05.2026

Im Zentrum der Kampagne stehen Videoporträts und Fotografien realer Alumni aus Bachelor-, Master-, MBA- und Weiterbildungsprogrammen, aufgenommen an den drei EHL-Standorten in Lausanne, Singapur und Passugg. Die Botschaft: Fähigkeiten wie emotionale Intelligenz und Serviceorientierung, die im Hospitality-Kontext erworben werden, gelten als Erfolgsfaktoren auch in Bereichen wie Luxusgüter, Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen.

Die Kampagne lief auf Google (YouTube), Meta, Digital-out-of-Home sowie in Premium-Native-Kanälen in der Schweiz, Frankreich, Singapur und dem Vereinigten Königreich. Laut EHL erzielte sie über 23,7 Millionen Impressionen und 8,8 Millionen Views und Interaktionen auf YouTube und Meta. In drei Kernmärkten seien messbare Steigerungen bei Markenbekanntheit und -wiedererkennung festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung — ohne Angabe von Ausgangswerten oder Methodik.

«Unser Ziel war ein kreatives Konzept, das zugleich einfach und kraftvoll ist», lässt sich Francesco Giamboi, EHL Brand Campaign Manager, zitieren. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei EHL: Francesco Giamboi (Brand Campaign Manager); Art Direction: Dominique Picone; strategische Planung und Copywriting: Julia Michel Roubaud; Produktion: Imagina Studio. 


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