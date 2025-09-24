Publiziert am 24.09.2025

Unter dem Motto «Bock auf Null. CO2-frei bis 2040» will die Stadt ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2040 auf null reduzieren. Die am Montag gestartete Kampagne setzt dabei auf humorvolle Ansprache statt mahnender Töne und rückt den persönlichen Beitrag der Bevölkerung in den Fokus, schreibt die A4 Agentur in einer Mitteilung.

Für die fünfjährige Kommunikationsphase hat die Dienstabteilung Umweltschutz die A4 Agentur als neue Lead-Agentur ausgewählt. Die Agentur setzte sich in einem öffentlichen Einladeverfahren durch. Als durchgängiges Symbol der Klimastrategie dient das Handzeichen «Fokus auf die Null».

Die Kampagne umfasst verschiedene Kommunikationskanäle: Herzstück sind Videoclips auf Social Media, die Umweltthemen pointiert und unterhaltsam darstellen. Ergänzt werden diese durch Testimonials von Bürgern und lokaler Prominenz. Zusätzlich wurde die bestehende Kampagnen-Website inhaltlich überarbeitet, und eine breite Präsenz im öffentlichen Raum soll für entsprechende Reichweite sorgen. (pd/spo)