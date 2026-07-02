David Fischer: «Ich bewunderte schon immer Schweizer Typografie»

David Fischer ist ein «Kind» von Scholz & Friends. Während seiner langen Berufskarriere arbeitete der deutsch-schweizerische Doppelbürger dreimal bei der deutschen Spitzenagentur und war auch bei deren Aufbau in Zürich dabei. Seit 2018 ist er nun als Creative Director und Executive Board Member tätig und legt dabei grossen Wert auf den Friends-Aspekt. Fischer ist zudem Mitglied des Deutschen ADC und gewann einige Cannes-Löwen, was beim Einstellungsgespräch beim Schweizer Kreativverband gar nicht gross beachtet wurde. In diesem Jahr war Fischer beim Cannes-Lions-Festival Mitglied der Shortlist-Jury Design.

David Fischer agierte schon von Anfang an zwischen den Welten. Obwohl in Weil am Rhein aufgewachsen, richtete er seinen Blick schon früh auf das benachbarte Basel, wo er vom Schweizer Design und dessen Typografie beeindruckt war. Nach einem Studium in Potsdam arbeitete er als Freelancer und später als Art Director erstmals bei Scholz & Friends in Berlin und wechselte anschliessend in die Schweizer Niederlassung. Danach war er in Zürich für Publicis, Leo Burnett und Kreuzwerker GmbH tätig, bevor er vor acht Jahren erneut zu Scholz & Friends wechselte. Fischer lebt mit seiner Familie heute in Greifensee.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.