Family Agency: «Ich mag Kunden mit kurzen Entscheidungswegen»

von Edith Hollenstein

Herr Catrambone, Sie haben für die Watson-Kampagne mehrere Auszeichnungen bei den NYX erhalten. Wieso haben Sie ausgerechnet diese Kampagne eingereicht?

Weil die Kampagne auf den Punkt ist. Wir mussten keine Kompromisse eingehen, da der Kunde das Ziel der Kampagne nie aus den Augen verloren hat. Somit ist das Ergebnis auch nicht weichgespült.

Was macht die Marke Watson interessant aus Kommunikations- und Marketingperspektive?

Ihre Mission und die Menschen, die dahinterstehen. Watson ist klar positioniert und vertritt eine eigene Meinung. Erst diese Klarheit in der Positionierung erlaubt es, in der Kommunikation Ecken und Kanten zu zeigen, was extrem spannend ist.

Sie bezeichnen sich als «Agentur für Werbung & Film», beschäftigen neben Beratern vor allem SEO- und Art-Spezialisten. Was für eine Expertise ist denn in der heutigen Kommunikationswelt wichtig?

Die Expertise der Kunden selbst. Das mag jetzt profan klingen, aber nur wenn Kunden ein klares Selbstverständnis haben und wissen, wohin sie sich entwickeln wollen, mutig sind und sich nicht durch interne Ansichten zurückhalten lassen, eröffnet das einer Agentur erst die Möglichkeit, den meist gut durchdachten Briefings gerecht zu werden. Oft lässt selbst ein guter Kompromiss alle Parteien unzufrieden zurück.

Sie arbeiten für Swisscom und für die Migros, jedoch nicht als Leadagentur, sondern bei Teilprojekten. Was ist dabei Ihre Expertise?

Unsere Partner setzen bei diesen Projekten auf unsere langjährige Erfahrung im Bereich Film und Storytelling. Film ist und bleibt Bestandteil unserer DNA.









Sie haben Family vor rund zehn Jahren gegründet. Wie hat sich Ihr Unternehmen in dieser Zeit entwickelt?

Steil nach oben. Wir werden bis Ende Jahr weiter expandieren, wollen aber den kleinen und feinen Boutique-Charakter beibehalten. Denn diesen schätzen unsere Kunden.

Was haben Sie vorher gemacht?

Fast das Gleiche. Einfach unbezahlt.

Für was würden Sie gerne werben?

Für weitere Brands mit Mut, Humor und kurzen Entscheidungswegen. Oder die SBB.

Was ist aus Ihrer Sicht die international gesehen beste Werbung des aktuellen Jahres 2021?

Da gibt es viele. Ich mag es, wenn Werbung mich zum Lachen bringt.

… und in der Schweiz?

Watson. Zwar nicht witzig, aber gut.

Welche Werbung einer Schweizer Agentur hätten Sie gerne selbst gemacht?

Ich finde, Wirz erzählt mit «Einfach gut leben» für Migros erfrischend simple Geschichten, welche aber zugleich so ehrlich und aus dem Leben gegriffen sind. Schön geschrieben, super umgesetzt.

Ihre Agentur ist in Uster. Wann ziehen Sie nach Zürich?

Den Zürcher Stadt-Stolz muss man einfach lieben. Kommen Sie uns doch besuchen, ich denke, Ihnen wird dann schlagartig bewusst, wieso ein Umzug nach Zürich keinen Mehrwert bringen würde.





Das Interview wurde schriftlich geführt.