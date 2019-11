Edi.19: «Ich mag Werbefilme mit Humor, mit Ironie»

von Matthias Ackeret

Herr Bundesrat, erstmals besucht ein Innenminister die Edi-Preisverleihung. Was gab den Ausschlag dazu?

Ist das so? Ich bin sehr gerne an die Preisverleihung gekommen. Der Auftrags- und Werbefilm in der Schweiz ist hochklassig und ein unverzichtbarer Teil des Schweizer Filmschaffens. Er prägt unser Bild von uns selber. Er ist eine Art Spiegel.

Welchen Stellenwert hat der Edi innerhalb der Schweizer Kulturszene?

Die Bedeutung des Edi geht weit über die Werbebranche hinaus. Auftragsfilme bieten hiesigen Filmschaffenden die Möglichkeit, neue Erzählformen und Formate zu testen und von ihrer Arbeit leben zu können.

Was für eine Bedeutung hat der Auftrag- und Werbefilm innerhalb des Filmschaffens?

Mit seiner kreativen Bildsprache und seinem Witz fordert er das freie Filmschaffen immer wieder aufs Neue heraus. Der Werbefilm sucht die Aufmerksamkeit und muss deshalb immer wieder aus dem Gewohnten ausbrechen. Er erfindet die Filmsprache immer wieder neu.

Und wo sehen Sie die grösste Herausforderung für das kommerzielle Filmschaffen?

Kreativität braucht Raum. Es braucht Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die bewusst die Zusammenarbeit mit Talenten aus der Schweiz suchen und diesen Raum schaffen.

Überall werden weitere Werbeeinschränkungen gefordert, beispielsweise für Flugreisen oder Autos. Wie stehen Sie dazu?

Ich stelle fest, dass hier eine Diskussion beginnt. Diese wird wohl auch auf die politische Ebene kommen. Grundsätzlich halte ich Werbung für wichtig. Es gibt aber auch gute Gründe, für Einschränkungen, etwa der Jugendschutz bei Tabak und Alkohol.

Haben Sie einen persönlichen Lieblingsspot?

Sie hätten gerne einen Spot für einen Spot? Ich mag Werbefilme mit Humor, mit Ironie. Ich mag es, wenn ein Werbefilm eine packende Geschichte erzählt und mich überrascht.