Alberto Venzago: «Ich schoss das offizielle Ayatollah-Khomeini-Bild»

Alberto Venzago gehört zu den bekanntesten und bedeutendsten Fotografen der Schweiz. Seine Bilder wurden in den wichtigsten Magazinen der Welt publiziert. Bekannt wurde er durch seine Voodoo-Bilder, seine Reportagen über die japanische Mafia oder die Kinderprostitution in Manila. In der Folge sechs unseres Podcasts «50 Jahre ADC» erzählt er, wie er täglich von der Südsee träumt, das offizielle Ayatollah-Khomeini-Bild schoss und warum seine ADC-Mitgliedschaft mit einer Verwechslung begann.

Geboren wurde Alberto Venzago 1950 in Zug. Nach einer klassischen Lehrerausbildung und abgebrochener Musikkarriere wurde er zu einem der bekanntesten Fotografen der Schweiz. Seine Reportagen über die japanische Mafia, Voodoo-Rituale in Benin und Kinderprostitution in Manila wurden in vielen internationalen Magazinen publiziert. Für sein neuestes Projekt folgt er den Spuren des Malers Paul Gauguin in Polynesien. Venzago arbeitet und lebt in Schlieren.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

