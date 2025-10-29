Publiziert am 29.10.2025

Silverspot zeichnete für den gesamten Produktionsprozess verantwortlich. Storyboard, Musikkomposition und Sprecherauswahl entstanden vollständig im eigenen Haus, heisst es in einer Mitteilung. Die Agentur übernahm auch die Mediaplanung und Buchung auf den SRF-Sendern.

Der 30-Sekunden-Spot zeigt ein Paar, das im Bett liegend durch den Online-Shop von Lehner Versand scrollt. Dabei wechselt die Bettwäsche mit jedem Wischen auf dem Tablet ihr Design, bis die passende Variante gefunden ist. Die Inszenierung soll das breite Sortiment des Versandhändlers visualisieren und transportiert die Kernbotschaft: «Grosse Auswahl. Top Preise. Schweizweit 10 Filialen und online auf lehner-versand.ch.»

Das gedrehte Material wurde so konzipiert, dass es sich für verschiedene Kanäle und Formate nutzen lässt. Neben der Hauptversion produzierte Silverspot auch Adaptionen für Social Media sowie eine Black-Friday-Variante. (pd/spo)