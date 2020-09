Stuiq: Imagekampagne für Mobility setzt auf Fakten

Nach der Repositionierung von Mobility, die ebenfalls von der Zürcher Agentur Stuiq entwickelt wurde, wird nun in der ganzen Schweiz die Imagekampagne auf allen Kanälen lanciert. Neben einem flexiblen Angebot und der nachhaltigen Grundausrichtung der Genossenschaft ist der moderne, urbane Lifestyle der dritte Pfeiler der Markenpositionierung und «entscheidender Faktor für das einzigartige Mobility-Gefühl», wie Stuiq in einer Mitteilung schreibt. Die Kampagne transportiere den emotionalen und unabhängigen «Way of Life» und will dabei auch ein jüngeres Publikum ansprechen.

Die orchestrierte Kampagne baut auf dem neuen Design- und Bildkonzept auf. Mit ungewöhnlichen Perspektiven will die Agentur «den Ton einer selbstbewussten, aufgeklärten und modernen Gesellschaft treffen». Das Auto sei nicht mehr Mittelpunkt der Kommunikation, sondern der Mensch, der Nutzen und sein Gefühl dabei.

Verantwortlich bei Mobility: Lars Kläger (CCO), Philipp Augenstein (Projektleiter Marketing), Astrid Schmidli (Product Manager), Daniel Rohrer (Product Manager); verantwortlich bei Stuiq: Sandro Walder (Gesamtleitung), Anna Kindlimann, Stefan Moeschlin (Creative Direction), Lea Baldinger (Art Direction), Flurina Decasper (Text), Corsin Kessler, Adrian Gasser (Grafik), Michael Döös (Motion Design), Samuel Ribeiro do Couto (Film), Benjamin Kocher (Leitung Digital), Daniela Schaefle (Beratung). Foto/Film: Lukas Maeder. (pd/eh)