«Schönheit im Alter» und «Sexualität im Alter» heissen die ersten beiden Imagekampagnen der Adullam-Stiftung, die dieses Jahr lanciert wurden. Verantwortlich dafür ist die Basler Agentur Bom! Communication. Mit den Kampagnen will die Institution aufzeigen, dass das Alter viele Facetten hat und weit über graue Haare, Falten und Flaute im Bett hinausgeht. Ziel sei es, Themen, auch tabubehaftete, zu diskutieren, sichtbar zu machen und die Geriatrie in einen grösseren Kontext zu setzen, teilt Bom! Communication mit.

Teil der Kampagne sind zwei Themenwochen. Den Auftakt dazu machte jeweils eine Artikelserie im Online-Magazin der Adullam-Spitäler. Weiter gab es eine Modeschau, die Bewohnende und Personal auf den Laufsteg brachte (Telebasel berichtete), sowie eine Podiumsdiskussion über Sexualität im Alter.Diese beiden Themenwochen wurden von einer breit angelegten Kampagne kommuniziert und flankiert, die im öffentlichen Raum, über Social Media und jeweils einen Streuversand auf das Themenmagazin und die Events aufmerksam machte.Passend zum Thema hat Bom! Communication die Seniorinnen und Senioren auf das Cover eines fiktiven Hochglanzmagazins gesetzt. Die Visuals sind in der Stadt Basel auf Plakaten und im öffentlichen Verkehr zu sehen. In ausgewählten Quartieren wurden sie auch per Streuversand in den Briefkästen verteilt. Ebenso sind sie im Online-Magazin Silberfuchs und auf den Social Media-Kanäle der Institution zu sehen. (pd/nil)