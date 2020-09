Quade & Zurfluh: In der PBZ leben Legenden

Im Tram und Bus der Stadt Zürich machen seit dem 3. September Hängekartons auf das breite Angebot der PBZ aufmerksam, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Kernbotschaft lautet: «Von A bis PBZ» – In der PBZ finden alle, was sie suchen. Die PBZ ist der Ort des Geschehens für alle Leseratten.





Die Headlines sind angelehnt an berühmte Bücher, Filme, Musik-Bands und Games, die in der Bibliothek zu finden sind. Die Plakate lassen durch markante visuelle Merkmale und passende Headlines sofort das jeweilige Werk im Kopf aufpoppen. So weist beispielsweise der Claim «Wo Legenden leben. In der PBZ.» darauf hin, dass die Legende des Zorro in der PBZ zu finden ist. Vorerst sind die Buchstaben P, B, Z, A, B, M und W zu sehen. In einem weiteren Schritt wird das Alphabet vervollständigt. (pd/lol)