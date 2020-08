Maxomedia: In Zürich geht jeder seinen eigenen Weg

Nachdem die Stadt Zürich ihre neue App ZüriMobil lanciert hat, geht auch die entsprechende Launch-Kampagne von Maxomedia publik. Diese richtet sich an eine urbane, mobile und breit vernetzte Kundschaft.

Egal ob per Tram, Car-Sharing, Publike, E-Scooter oder zu Fuss: Die ZüriMobil-App zeigt mit einer Berührung alle Routen und Verkehrsmittel an, die es für einen Weg von A nach B in der Region Zürich gibt. Eine Vielfalt, auf die Einwohner und Einwohnerinnen sowie Pendlerinnen und Pendler heutzutage gerne zurückgreifen sollen. «Denn gerade in der wohl urbansten und multimodalsten Schweizer Stadt geht jeder seinen eigenen Weg. Kein Wunder also, spricht der gewählte Claim genau dieses Bedürfnis nach Autonomie an», schreibt Maxomedia. Der Claim heisst darum: «Durch Zürich wie ich will.»

Die verschiedenen Branding-Farben der bisherigen Partner VBZ, Publibike, Mobility und Tier sowie der Stadt Zürich sollen für die Vielfältigkeit der Zürcher Mobilität stehen.

Die Kampagne arbeitet punktuell mit analogen und mehrheitlich mit digitalen Werbemitteln. Über Out-of-Home-Plakate an Haltestellen sowie Hängekartons in Trams und Bussen wird die Zielgruppe mit der neuen Applikation bekannt gemacht. Nach diesem ersten physischen Kontakt wird sie mittels Retargeting und laufenden Optimierungen online Schritt für Schritt zum Download geführt.

Verantwortlich bei VBZ: Susanne Grün (Projektleitung ZüriMobil), Serge Nater (Marketing ZüriMobil); verantwortlich bei Maxomedia: Jonas Moser (Art Director & Projektverantwortlicher), Claudia Fahrni (Projektleitung); Phillipe Gobeli (Graphic Designer); Mediaagentur: ads&figures. (pd/eh)