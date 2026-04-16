Schweiz Tourismus: Initiative für mehr Tourismusakzeptanz

Publiziert am 16.04.2026

Schweiz Tourismus (ST), die Regional Tourism Alliance (RTA) und der Schweizer Tourismus-Verband (STV) lancieren gemeinsam die Initiative «Travel with care. Leave with memories», die Gäste zu respektvollem Verhalten sensibilisieren und die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung stärken soll.

Die Initiative umfasst zwei Hauptelemente: eine Gästesensibilisierungskampagne sowie eine «Toolbox» für Destinationen und Betriebe. Die Kampagne richtet sich an in- und ausländische Gäste und setzt laut den Verantwortlichen auf eine «positive, einladende und kulturübergreifend verständliche Ansprache statt Belehrung», heisst es in einer Mitteilung.

Die Toolbox bietet Destinationen und Leistungsträgern praxisnahe Module zu Strategie, Kommunikation und Stakeholder-Management. Sie wurde gemeinsam mit der Hochschule Luzern entwickelt und vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) über das Förderinstrument Innotour mitfinanziert.

Die Kommunikationsmittel wurden intern erarbeitet. «Die Umsetzung und Erstellung der Mittel – und auch das Konzept dazu – wurde komplett inhouse bei Schweiz Tourismus erarbeitet, inklusive Testing», so Jean-Claude Raemy, Head of Corporate Communications bei Schweiz Tourismus, auf Anfrage. In der Anfangsphase sei DS Studio beratend beigezogen worden, der Animationsfilm wurde mit Stefan Kunz umgesetzt.

Die Botschaft der Initiative soll an verschiedenen touristischen Berührungspunkten sichtbar sein, darunter in Swiss-Flugzeugen, am Flughafen Zürich, in den Bahnen der Jungfraubahnen sowie auf Billetten des Swiss Travel Pass. Zahlreiche Partner – darunter Tourismusorganisationen, Transportunternehmen und Hotelbetriebe – tragen die Initiative bereits mit. (pd/cbe)