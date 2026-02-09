Publiziert am 09.02.2026

In der ersten Welle der mehrstufigen Imagekampagne wird die Geschichte eines Mädchens erzählt, dessen mögliche Zukunft sichtbar wird. Die Kampagne macht erlebbar, wie frühe Bildung, Neugier und das richtige Umfeld den Grundstein für persönliche Entwicklung und grosse Träume legen können.





Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von der Berner Marketingagentur von Arx Marketing GmbH. Sie zeichnet für Idee, Kreation sowie die medienübergreifende Distribution verantwortlich zeichnet, wie sie in einer Medinmitteilung schreibt.

Ziel der Kampagne ist es, die ISBerne im lokalen Umfeld zu positionieren und aufzuzeigen, dass internationale Bildung neu auch für Familien aus der Region zugänglich ist.

«Gerade im Bildungsbereich reicht es nicht, Fakten aufzuzählen. Menschen treffen Entscheidungen auf emotionaler Basis», wird Maximilian von Arx, Gründer der Marketingagentur von Arx Marketing, in der Mitteilung zitiert. «Mit dem Ansatz des Future Self wollen wir eine Geschichte erzählen, die Eltern und Kinder gleichermassen berührt – und die zeigt, was möglich wird, wenn Potenzial früh gefördert wird.»

Die Kampagne wird über einen lokal ausgerichteten Mediamix ausgespielt. Zum Einsatz kommen Social Media, klassische Out-of-Home-Formate wie F12-Plakate und Tramwerbung sowie mit digitaler Aussenwerbung. Der Kampagnenstart erfolgte Anfang Februar. (pd/nil)