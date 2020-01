Community International ist das neue Netzwerk 26 inhabergeführter Kommunikationsagenturen mit Schwerpunkt Europa. Aus der Schweiz sind die Agenturen Die Botschafter aus St.Gallen sowie Kobalt aus Luzern mit dabei, wie Axel Thoma von Die Botschafter gegenüber persoenlich.com sagt. Entstanden ist das neue Netzwerk aus den Allianzen Dialogue International und CommWorld.

51 Büros in 28 Ländern machten Community International «zum attraktiven Partner für Werbeauftraggeber, die zusammen mit unternehmerisch agierenden, in den lokalen Märkten verankerten Teams wirkungsvolle Kommunikation umsetzen», heisst es in der Mitteilung.

Die erste netzwerkweite Aktion ist das «Forum» im Mai 2020 in Lissabon. Innerhalb 48 Stunden erarbeiten gemischte Teams der Mitgliedsagenturen Lösungen auf Basis echter Briefings teilnehmender Unternehmen. (pd/wid)