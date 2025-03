Publiziert am 16.03.2025

Was sind «Intrawörter»? Dieser von Bodin.Consulting kreierte Begriff bezeichnet ein sprachliches Phänomen, bei dem in manchen Wörtern ein anderes Wort steckt und dadurch Bedeutungen und Zusammenhänge entstehen. Die Zürcher Boutique-Agentur hat auf diesem Konzept eine Kampagne für den Schweizer Monat aufgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Umsetzung erfolgt durch Textplakate, die diese Wort-in-Wort-Entdeckungen mit Fragezeichen kennzeichnen. Die Kampagne steht unter dem Slogan «Für Macher und Denker» und spricht damit die Zielgruppe des Magazins an – Menschen, die laut Bodin.Consulting «machende Denker und denkende Macher» sind.

Für die aktuelle Märzausgabe, die sich dem Thema Intelligenz widmet, hat die Agentur ein Sujet mit Röntgenoptik entwickelt. Das Titelbild fungiert gleichzeitig als Intelligenztest mit dem Kommentar, dass wer beim Test scheitert, sich das Weiterlesen sparen kann.

Hintergrund ist die strategische Neuausrichtung des Schweizer Monat, die von Bodin.Consulting begleitet wurde. Die über 100-jährige Publikation hat sich seit 2024 vom Printmagazin zum multimedialen Medienhaus entwickelt. Das Angebot umfasst nun eine Webseite mit Texten, Podcasts und Videos, Veranstaltungen sowie ein vierteljährlich erscheinendes Magazin namens «Q» für Mitglieder (persoenlich.com berichtete).

Der Schweizer Monat definiert seine Leserschaft als Community. Nutzerinnen und Nutzer werden zu Mitgliedern, die mitgestalten können. Mit diesem Ansatz soll das Medium laut Mitteilung eine grössere Reichweite erzielen und freiheitliche Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich machen. (pd/cbe)