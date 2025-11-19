Family: Italienische Handgeste als Podest

Publiziert am 19.11.2025

Die Kreativagentur Family entwickelte unter dem Motto «A Cup of Culture» eine Bildsprache, die italienische Kaffeekultur als kulturelles Erlebnis darstellt. Im Zentrum steht die klassische italienische Handgeste, die in überzeichneter Form verschiedene Kaffeespezialitäten präsentiert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Die Kampagne umfasst vier Motive, die unterschiedliche Kaffeevarianten wie Espresso, Macchiato, Affogato oder Marocchino auf verschiedenen Händen zeigen. Diese sollen die Vielfalt der Zielgruppe repräsentieren und Herkunft, Handwerk sowie Haltung der Marke visuell vereinen. Amici Caffè versteht Kaffee nach eigenen Angaben als Kulturgut und will den Anspruch an Qualität vermitteln, der italienischen Espresso international auszeichnet.

Die Kampagne läuft seit Ende Oktober 2025 auf physischen und digitalen Plakatstellen sowie in digitalen Kanälen und auf Social Media. Mit der ersten Markenkampagne in ihrer über 40-jährigen Geschichte will die 1979 gegründete Marke ihre Position in der Schweizer Öffentlichkeit stärken. (pd/spo)