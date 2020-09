Standing Ovation: James Dudley ist neuer Creative Principal

Als Creative Principal wird James Dudley seine Kompetenzen und Erfahrungen in die kreative Weiterentwicklung des Unternehmens einbringen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Er werde die Entwicklung von strategischen und kreativen Markenerlebnissen massgeblich prägen. Seine Führungskompetenzen werde er ausserdem bei der Leitung von kreativen Entwicklungsprozessen, Design-Thinking- und Design-Sprint-Workshops einbringen.

Der studierte Architekt begann seine Karriere mit einem eigenen Designbüro in London. Vor 20 Jahren zog es ihn als Designer zu Bellprat Associates und Interbrand Zintzmeyer & Lux in die Schweiz. 2003 wechselte er zur Andreas Messerli AG, wo er während 14 Jahren als Kreativdirektor wirkte. In dieser Zeit führte er ein multidisziplinäres Designteam und gewann zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe. Seit 2017 führt er sein eigenes Beratungsunternehmen Atelier James Dudley und doziert zudem Master Design an der Hochschule Luzern.

«Seine Stärken als Kreativexperte sind die strategische Beratung, die kreative Leitung von Markenerlebnisprojekten sowie das Entwickeln und Führen von themenspezifischen Design-Thinking- und Design-Sprint-Workshops. James Dudley arbeitet an der Schnittstelle von Strategie, Identität und Experience Design, um authentische, aussagekräftige und einprägsame Marken-Touchpoints zu schaffen», schreibt die Agentur abschliessend. (pd/lol)