Effie Awards: Jelinski und Fischer sind neues Co-Präsidium

Publiziert am 08.12.2025

Das neue Co-Präsidium stehe für einen neuen, kollaborativen Juryansatz, der fachliche Vielfalt, schreiben die Effie Awards Switzerland in einer Medienmitteilung. An der Spitze der Effie-Jury stehen künftig Lara Jelinski, Chief Growth Officer Central Europe & CEO Media Switzerland bei Dentsu und Daniel Fischer, Positioning & Planning Lead bei Swiss Re. Die beiden vereinen langjährige Erfahrung aus Agentur- und Unternehmenswelt und verbindeneine strategische Tiefe und eine ganzheitliche Betrachtung der Einreichungen, heisst es weiter.

«Wir bewerten nicht nur Kampagnen, sondern sprechen über Wirkung, Verantwortung und Relevanz – gerade in einem Umfeld, in dem sich Kommunikation stetig verändert», wird Jelinski in der Medienmitteilung zitiert. Und Fischer ergänzt: «Der Effie belohnt keine schönen Ideen allein, sondern Erfolge, die strategisch geplant, kreativ umgesetzt und messbar belegt sind».

Sie fordern mutigere, breitere Einreichungskultur

Für das Effie-Jahr 2026 wünschen sich beide Juryleitenden eine mutigere, breitere Einreichungskultur, wie es weiter heissst. Cases und Kampagnen, die zeigen, dass Effizienz und Kreativität sich nicht ausschliessen, sondern gemeinsam Wachstum schaffen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die Jurierung erfolgt in mehreren Phasen: Von der Vorbewertung über intensive Gruppendiskussionen bis zur Auswahl der Bronze-, Silber- und Gold-Gewinner. Alle Gold-Cases qualifizieren sich für die Wahl des Grand Effie, der an der Gala im November exklusiv bekannt gegeben wird.

Lara Jelinski ist Chief Growth Officer Central Europe & CEO Media Switzerland bei Dentsu. Sie steht für wirkungsorientierte Transformation in komplexen Organisationen und schafft die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. Ihre Leidenschaft gilt strategischer Veränderung, Innovation und messbaren Resultaten – zentrale Werte, die sie auch als Co-Präsidentin der Effie Jury einbringt.

Daniel Fischer ist Positioning & Planning Lead bei Swiss Re. Er orchestriert in dieser Rolle die kommunikative Positionierung zu global relevanten Themen. Zuvor prägte er über ein Jahrzehnt lang die Marketing- und Kommunikationsarbeit bei UBS und Credit Suisse durch zahlreiche erfolgreiche Initiativen – mit Fokus auf Markenpositionierung, Storytelling sowie messbarer Wirkung. Als Mitglied der Grand Jury 2022 bringt er fundierte Juryerfahrung mit.



Einreichungsstart für die Effie Awards 2026 ist der 9. März 2026. Die Preise werden im Rahmen der Award Night vom 19. November 2026 verliehen. (pd/nil)