Die zweisprachige Berner Agentur Numéro10 verstärkt ihr Management. Seit dem 1. November ist Jérômine Siebenaler als CDO (Chief Digital Officer) bei Numéro10 tätig und gemeinsam mit CEO Gilles Aeby für die operative Leitung der Agentur zuständig.

Nachdem sie als Channel Manager Social Media bei PwC PricewaterhouseCoopers in Zürich und dann am Hauptsitz der Schweizerischen Post in Bern tätig war, verantwortlich für den Auftritt und die Inhalte in den sozialen Netzwerken der Gruppe, bringt Jérômine ihr umfassendes Know-how der digitalen Welt (Strategie, Erstellung von Inhalten, Advertising, Employee Advocacy, Third-Party-Marketing [Influence], Reporting) nun bei Numéro10 ein.

Wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt, spricht Siebenaler fliessend Deutsch, Französisch und Englisch und verfügt über profunde Kenntnisse der kulturellen Unterschiede zwischen Deutschschweizer und Westschweizer Markt. (pd/eh)