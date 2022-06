Mit «sommern» haben Wirz und Migros ein Wort erfunden, das all die schönen Dinge umschreibt, die man im Sommer so machen kann. Bevor der Sommer so richtig losging, wurde erst mal angesommert. Jetzt, wo der Sommer aber offiziell begonnen hat, geht auch die Kampagne einen Schritt weiter. Ab jetzt wird eingesommert, durchgesommert und abgesommert.

Auch in dieser Phase der Kampagne steht ein TV-Spot im Mittelpunkt. Darin geniessen die Bewohnerinnen und Bewohner des Migros-Kosmos den Sommer in vollen Zügen. Alle auf ihre eigene Art und Weise. Aber wiederum alle zu den zeitlosen Klängen von Mr. Presidents Coco Jamboo.

Der TV-Spot wird von analogen und digitalen Plakaten, Bannern, Online-Videos, dem von Mutabor entwickelten und von AwL umgesetzten Online-Hub samt Migros-Sommer-Quiz in der Migros-App sowie einer Vielzahl an sortimentsbezogenen Inseraten begleitet.

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Désirée Strassmann, Giovanna Colucci (Dachmarke Campaigning), Marta Mielcarek, Nuria Grab, Céline Jagisch, Tanja Höhn, Noah Oetterli (Sales Promotions Campaigning), Raphael Jung, Tanja Krause (Digital Campaigning & Promotions), Christian Keller (Media); verantwortlich bei Wirz Group: Caspar Heuss, Jannic Mascello, Hannah Züttel, Adrian Busse, Najla Becirovic, Elena Knecht, Nico Schläpfer (Kreation), Laura Saner (Storyline), Erasmo Palomba, Ruwanie Hayoz (Agency Producing), David Offermann, Laura Schädler, Antonia Sturzeis (Beratung), Hinrich Wittern (Strategie), Giovanni Bucca, Thomas Peller, Yussef Serrat, Sonja Jegen, Corinne Räber, Robin Schuler, Oliver Fäs, Karin Gartmann, Flurina Egli, Andrea Bosshard, Elena Braun, Demet Aksakal (Medienrealisation); verantwortlich bei Stories (Filmproduktion): Maximilian Speidel (Regie), Julien Bourdeille (Director of Photography – Filme), Florian Nussbaumer (Executive Producer); Philippa von Wittgenstein (Producer – Postproduktion), Chenyi Guo (Producer), Edoardo Moruzzi (Post Produktion); Peter Scherz (Production Design), Pascale Suter (Styling), Erica Büsser, Patrick Kästli (Make-up), Thomas Cervcenca (Schnitt), Jingle Jungle AG (Vertonung), Timmo Schreiber (Fotografie), Janic Halioua (Director of Photography – DOOH), Titelsong Coco Jamboo: Musik und Text: Rainer Gaffrey, Kai Matthiesen, Delroy Rennalls (Hanseatic Musikverlag/Intersong Musikverlag); verantwortlich für Media: Dynamo Team der Dentsu Switzerland verantwortlich bei Mutabor: Isabell Hannemann, Hoan-Vu Luu, Erik Weiss, Jonas Jürgens, Sebastian Locke; verantwortlich bei AwL: Roman Hofer, Barbara Sollmann, Matthias Tschanz, Piotr Bochniak, Grzegorz Makosa, Wojciech Najman, Vlad Frolov, Roman Semenov, Tim Weinekötter. (pd/mj)