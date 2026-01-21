Publiziert am 21.01.2026

Die Kampagne läuft unter dem Motto «Bereit für ein Haustier? Entscheide verantwortungsvoll», teilt die Agentur Scholz & Friends Zürich mit. Sie stellt gängige Wunschbilder von Haustieren den oft unterschätzten Herausforderungen des Alltags gegenüber – etwa frühes Aufstehen, ungünstige Wetterbedingungen, Müdigkeit nach der Arbeit oder unerwartete Tierarztkosten. Die Sujets zeigen Haustiere als lebenslange Begleiter mit eigenen Bedürfnissen.

Zentrales Element ist ein Selbsttest auf der Website von Vier Pfoten Schweiz. Dieser soll Interessierten bei der Entscheidung helfen, ob sie der langfristigen Verpflichtung gerecht werden können.







Die Kampagne zielt darauf ab, unüberlegte Anschaffungen zu reduzieren und langfristig die Anzahl der Tiere in Tierheimen zu verringern. Sie richtet sich an alle Menschen in der Schweiz, die sich ein Haustier zulegen möchten, insbesondere an Ersthalterinnen und Ersthalter.







Die Kampagne läuft in der Deutschschweiz und der Romandie über digitale Out-of-Home-Formate, Online-Werbemittel, Social Media sowie die Website von Vier Pfoten. (pd/spo)