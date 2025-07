Zimmermann Communications

Kampagne für ZVV-App

Kampagne für ZVV-App als Ausflugskompass

Mit seinem Freizeitangebot will der Zürcher Verkehrsverbund ZVV die freien Kapazitäten in den Nebenverkehrszeiten besser auslasten. Im Monat August bietet der ZVV den 9-Uhr-Tagespass bei Kauf in der ZVV-App mit 50 Prozent Rabatt an.