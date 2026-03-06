TBS Zürich: Jugendliche räumen mit Vorurteilen auf

Publiziert am 06.03.2026

Mit «Don't Grow Up! #GrowStrong» bringt Gorilla Schweiz ein Filmprojekt auf die Leinwand, das von mehr als 50 Jugendlichen selbst konzipiert und umgesetzt wurde, produziert von Halsundbeinbruch Film. Idee, Haltung und Perspektive stammen von den Jugendlichen, auf professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler wurde verzichtet. Der rund anderthalbminütige Film greift gängige Klischees über die Jugend auf und stellt die Frage, ob Jugendliche nicht erwachsen werden wollen – oder ob sie schlicht nicht so werden wollen wie die Erwachsenen.

Bereits vor dem Release gewann der Film Gold bei den Cannes Corporate Media & TV Awards sowie zwei Edi-Awards (Silber und Spezial-Edi), heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Für die Kampagne entwickelte TBS Zürich gemeinsam mit Gorilla eine Multi-Channel-Strategie. Zum Einsatz kommen Schulhausplakate, Postkarten und Anzeigen, unter anderem in der Schulagenda «befreelance» mit einer Auflage von 34'000 Exemplaren in elf Kantonen.

Ergänzt werden die Offline-Massnahmen durch digitale eBoards an stark frequentierten Standorten in Bahnhöfen, öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Strassen. Online wird der Film über die Gorilla-Website sowie über Instagram und TikTok verbreitet; Influencerinnen, Botschafter und Medienpartner wie Radio Energy und Blick verlängern die Inhalte in ihre Communities.

Inhaltlich setzt die Kampagne auf Co-Creation: Jugendliche werden nicht nur adressiert, sondern gestalten die Inhalte mit. «Beim Projekt ‹Don't Grow Up! #GrowStrong› war es uns wichtig, von Anfang an partizipativ zusammenzuarbeiten – sowohl beim Schreiben des Drehbuchs als auch später während des Drehs», so Gorilla-Geschäftsführerin Sina Candrian in einem persoenlich.com-Interview. Die Jugendlichen hätten ihre Ideen einbringen, mitgestalten und Verantwortung übernehmen können; so sei eine Atmosphäre entstanden, «in der sich alle entfalten und kreativ sein können». Der Film versteht sich als Statement über Mut, Echtheit und die Suche nach einem selbstbestimmten Platz in der Gesellschaft.

Gorilla Schweiz engagiert sich seit über 15 Jahren für die Gesundheit und Bildung von Jugendlichen und hat sich von einem Freestyle-Sportangebot zu einem international etablierten Bildungsprogramm entwickelt. Heute ist das Programm mit über 165 Botschafterinnen und Coaches in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein aktiv. Mit der nun lancierten Kampagne will die Organisation Themen wie Bewegung, Ernährung, Nachhaltigkeit und mentale Gesundheit aus der Perspektive der Jugendlichen sichtbar machen und in eine breite Öffentlichkeit tragen. (pd/cbe)

Credits Verantwortlich bei Gorilla Schweiz: Roger Grolimund (Gründer & Leiter Marketing), Sina Candrian & Nick Läderdach (Geschäftsführung), Linn Eggimann (Projektleiterin), Sabine Falk (Texte); verantwortlich bei TBS Zürich: Marco Donada (Creative Direction), Jan Reimann (Grafik, Animation), Patricia Müller (Beratung); verantwortlich bei Halsundbeinbruch Film: Alec Wohlgroth (Geschäftsführung), Manu Berger (Regisseur), Michèle Fischhaber (Produzentin), Diego Defilla (Kamera), Nicolas Bechtel (Editor), Danya Schwertfeger (Best Boy); externe Partner: Jingle Jungle (Sound), Mind.ch (Website), Radio Energy und Blick (Medienpartner).