KS/CS Kommunikation: Jürg Bachmann soll Präsident werden

An seiner Sitzung vom Freitag hat der Kommunikationsrat von KS/CS Kommunikation Schweiz unter Leitung von Alt-Ständerat Filippo Lombardi die Fokussierung und die künftigen Schwerpunkte der Verbandsaktivitäten gutgeheissen. Sie wurden in den letzten Monaten von einer Task Force unter Leitung von Peter Felser erarbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Dachverband der Schweizer Werbung setzt sich für eine möglichst freie Werbeordnung ein. Die Rahmenbedingungen der Branche müssen attraktiv sein für Kommunikationstalente und neue Arbeitsplätze ermöglichen. Schwerpunkte der künftigen Verbandstätigkeit werden demnach Fragen der Gesetzgebung, der Selbstregulierung der Branche und der Reputation der Werbung in der öffentlichen Wahrnehmung sein. Zu diesem Zweck will KS/CS eng mit anderen Branchenverbänden zusammenarbeiten und eigene Initiativen starten. Die Prüfungskommission wurde restrukturiert und neu voll in den Verband integriert, die kommenden Prüfungen sind somit gesichert, wie es weiter heisst.

Wahrnehmbare öffentliche Präsenz verstärken

Mit themenspezifischen Arbeitsgruppen wird KS/CS seine Aktivitäten auf den parlamentarischen Prozess abstimmen. Bereits im vergangenen November hat ein «Regulation Committee» von KS/CS seine Arbeit aufgenommen. KS/CS wird seine öffentliche Wahrnehmbarkeit verstärken, insbesondere in zielgruppenspezifischen sozialen Medien. Eine erste Testsession auf Clubhouse hat KS/CS bereits durchgeführt.

Um die fokussierte Strategie umzusetzen, wird der neue Vorstand von KS/CS, der an der Mitgliederversammlung vom 7. Mai gewählt wird, breiter abgestützt. Neben einer ausgewogenen regionalen Vertretung sollen insbesondere auch junge Vertreterinnen und Vertreter von Werbeauftraggebern, Agenturen und Werbeträgern aufgenommen werden. Jürg Bachmann, derzeit Präsident des Verbands Schweizer Privatradios VSP, ist als neuer Präsident von KS/CS vorgeschlagen, der bisherige Präsident Alt-Ständerat Filippo Lombardi als Ehrenpräsident.

Mitgliederversammlung ohne persönliche Anwesenheit

Der Kommunikationsrat hat zudem den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 von KS/CS zur Kenntnis abgenommen, ebenso die Tätigkeitsberichte aus den Regionen und der Prüfungskommission sowie das Budget 2021. Das Präsidium wird den Mitgliedern auch eine Statutenanpassung vorschlagen. Die diesjährige Mitgliederversammlung wird am 7. Mai wegen der Covid-Restriktionen leider präsenzlos und nur online stattfinden. (pd/cbe)