Pam: Juristenkampagne mit Augenzwinkern

Publiziert am 18.11.2025

Orell Füssli Juristische Medien hat mit JusBase eine neue Rechercheplattform lanciert, die mit intuitiver Bedienung und moderner Technologie ein neues Angebot für die juristische Praxis schaffen will. Auf JusBase finden Juristinnen und Juristen die Rechtsprechung von Bund und Kantonen in aufbereiteter Form tagesaktuell sowie die Orell-Füssli-Kommentare.

Die drei von Pam Advertising konzipierten Inserate thematisieren die verschiedenen Vorzüge von JusBase sowie die unterschiedlichen Rechtsgebietsmodule, die einzeln oder komplett abonniert werden können. Der Slogan spielt dabei auf die Sorgfaltspflicht von Anwältinnen und Anwälten an, die bei Nichtnutzung der Plattform vernachlässigt würde. (pd/cbe)