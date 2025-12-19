Publiziert am 19.12.2025

Havas Switzerland hat für Nespresso und den Skihersteller Faction eine Kampagne entwickelt, bei der recyceltes Aluminium aus Kaffeekapseln in Wintersportprodukten verarbeitet wird. Die Kollektion umfasst Ski, Skistöcke und Après-Ski-Schuhe, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Skistöcke «Faction X Nespresso» bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium, wovon 27 Prozent aus gebrauchten Kapseln stammen. Das All-Mountain-Modell «Dancer 79 Nespresso» enthält ebenfalls einen Anteil an recyceltem Kapsel-Aluminium. Der Après-Ski-Schuh «Phaenom 01 Nespresso» verwendet recycelten Kaffeesatz.

Die Kampagne läuft über eine Landingpage und Out-of-Home-Massnahmen, darunter eine Bespielung der Seilbahnmasten in Verbier. Das Kreativkonzept orientiert sich visuell am geschmolzenen Aluminium der Nespresso-Kapseln Altissio und Arpeggio. (pd/cbe)