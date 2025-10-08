Studio au lac: Kakao für die Gesundheit

Publiziert am 08.10.2025

Studio au lac hat nach einem Pitch die Markteinführung des Produkts PhytoCacao Cardio von Zeller mit einer umfassenden 360-Grad-Kampagne begleitet. Die Agentur verantwortet die gesamte strategische Ausrichtung sowie die kreative Umsetzung – von Konzept und Text über Logo und Packaging bis hin zu digitalem Design und Keyvisuals, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne ist auf sämtlichen relevanten Kanälen präsent: DOOH, OOH, POS-Materialien, F12-Formate und klassische Printanzeigen. Im digitalen Bereich umfasst der Auftritt Social Media Feeds, Stories und Reels. Ergänzt wird die Kampagne durch Programmatic Advertising mit Contextual Targeting sowie Direct Buys in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. (pd/spo)