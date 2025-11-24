Publiziert am 24.11.2025

In der Schweiz ist Chur bekannt als die Stadt in den Alpen. Beliebt bei Winter- und Wandertouristen weckt die älteste Stadt der Schweiz immer ein bisschen Fernweh. Was viele nicht wissen: sogar in der weitesten Ferne, am anderen Ende der Welt, ist Chur vielen ein Begriff. Jedoch anders als wir es kennen.

Rund 19'000 Kilometer von Chur entfernt in Neuseeland ist «Chur» nicht gleich Bündner Berge und Capuns, sondern ein Slangwort, welches die Einheimischen tagtäglich gebrauchen. In Neuseeland bedeutet «Chur, Bro!» so viel wie «Danke» oder «Nice one!».







Diesen Insight hat die Creative Agency genutzt und die Kiwis humorvoll mit ihrem eigenen Slang überrascht und ihnen Lust auf die Schweizer Bergstadt gemacht. «Wir wollten den Moment nutzen, in dem zwei völlig verschiedene Welten durch ein einziges Wort verbunden sind: Neuseeland und die Alpenstadt Chur», sagt Dominik Stibal, CEO von Inhalt und Form.

Diesen einzigartigen Sprach-Insight verwandelt die Creative Agency Inhalt und Form zusammen mit Chur Tourismus in eine humorvolle Awareness-Kampagne auf Social Media. In deren Zentrum steht eine Kooperation mit der neuseeländischen Influencerin Ashley Elliott alias @littlekiwitravels, die Travel Content in Neuseeland produziert. Sie greift das vermeintliche Slang-Wort in einem Video vor Ort in Neuseeland auf und stellt überrascht fest: Chur ist viel mehr als ein Ausdruck. Es ist ein Ort, den man besuchen kann. Mit einer humorvollen Strassenumfrage bringt sie Chur den Kiwis ein Stückchen näher. Der produzierte Content war ein Hit und hat Chur Tourismus auf Social Media einen starken Boost verschafft.

Chur Tourismus bietet damit einer aussergewöhnlichen Idee Raum: Die Kampagne zeigt, wie kreatives Storytelling auch auf kleiner Bühne grosse Wirkung entfalten kann und wie eine vermeintlich zufällige kulturelle Verbindung zur Inspiration für Tourismuskommunikation wird.

Mit der Landingpage wird die Verbindung zwischen Chur und den Kiwis digital vertieft. Sie erklärt, warum Chur nicht nur ein Slangwort ist, sondern ein charmantes Reiseziel. Somit ist Chur Tourismus bereit, alle Neuseeländer:innen in der Alpenstadt herzlich willkommen zu heissen. (pd/nil)