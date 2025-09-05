KommunikationsArt: Kampagne für Graubündner Pflege

Publiziert am 05.09.2025

Die Spitex und Pflegeheime Graubünden haben eine neue Imagekampagne zur Stärkung der Langzeitpflege lanciert. Verantwortlich für die Umsetzung zeichnen die Illustratorin Lorena Paterlini, der Grafiker Marco Looser sowie die Projektleiterin Monika Schnoz von KommunikationsArt.

Das Konzept setzt auf Authentizität: Echte Mitarbeitende aus der Langzeitpflege fungieren als Botschafterinnen und Botschafter. Sie wurden professionell fotografiert, anschliessend zeichnete Paterlini deren Porträts für die drei Kampagnensujets. Diese verkörpern verschiedene Aspekte des Pflegeberufs: den Berufseinstieg über die Ausbildung, den aktuellen Berufsalltag sowie die Möglichkeit eines beruflichen Comebacks.

Die Kampagne setzt laut Mitteilung auf eine breite Präsenz im ganzen Kanton mit Plakaten ab Mitte September. Zusätzlich werden digitale Kanäle intensiv genutzt. Neben Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn kommen auch TikTok und Snapchat zum Einsatz, um gezielt ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Der offizielle Kampagnenauftakt fand am Dienstag im Alterszentrum Serata in Zizers statt. Bei der Vernissage wurden die Plakatsujets vorgestellt. Anwesend waren unter anderem die Botschafterinnen Melanie und Katharina.

Mit der Kampagne verfolgen die Spitex und Pflegeheime Graubünden das Ziel, die Nachwuchsförderung zu stärken und Quer- sowie Wiedereinstiege in den Pflegeberuf zu fördern. (pd/cbe)