Publiziert am 06.01.2026

Wer sich am Morgen die fruchtigen Delicia Zero Konfitüren aufs Brot streicht oder unters Müsli mischt, versüsst sich den Tag mit Zero Zuckerzusatz. «Iss richtig Zmorge», da kann kommen, was will: 100 % Montag, ist 0 % schlimm. Die Agentur Inhalt und Form hat 60 Sujets kreiert, die auch dem Publikum mit einem Schmunzeln den Tag versüssen sollen.







Die Iss-richtig-Zmorge-Kampagne ist seit 17.12.2025 in der ganzen Schweiz auf Digital-Out-of-Home-Stellen sowie online und auf Social Media zu sehen. (pd/nil)



Die Iss-richtig-Zmorge-Kampagne ist seit 17.12.2025 in der ganzen Schweiz auf Digital-Out-of-Home-Stellen sowie online und auf Social Media zu sehen. (pd/nil)