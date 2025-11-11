Publiziert am 11.11.2025

Per Direct Mailing werden Mitarbeitende daran erinnert, sich auf ihre anstehenden Gespräche vorzubereiten. Die Kampagne richtet sich an Kommunikationsfachpersonen, Journalistinnen und Journalisten sowie Angestellte in Verwaltungen und Gemeinden.

Auf einer speziellen Landingpage können Interessierte über einen Suchfilter passende Kurse auswählen. Die Resultate lassen sich direkt per Mail an Vorgesetzte senden – oder als persönliche Erinnerung für die Vorbereitung auf das Gespräch speichern. Das MAZ will damit die Hemmschwelle senken, Weiterbildungswünsche im Mitarbeitendengespräch anzusprechen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne wurde inhouse entwickelt. (pd/cbe)