Kampagne für mehr Weiterbildungsgespräche

Das MAZ, Institut für Journalismus und Kommunikation, hat eine Herbstkampagne lanciert. Sie soll Berufstätige ermutigen, ihre Weiterbildung im Mitarbeitendengespräch aktiv anzusprechen. Die Kampagne nutzt die Zeit der jährlichen Gespräche.
Publiziert am 11.11.2025

Per Direct Mailing werden Mitarbeitende daran erinnert, sich auf ihre anstehenden Gespräche vorzubereiten. Die Kampagne richtet sich an Kommunikationsfachpersonen, Journalistinnen und Journalisten sowie Angestellte in Verwaltungen und Gemeinden.

Auf einer speziellen Landingpage können Interessierte über einen Suchfilter passende Kurse auswählen. Die Resultate lassen sich direkt per Mail an Vorgesetzte senden – oder als persönliche Erinnerung für die Vorbereitung auf das Gespräch speichern. Das MAZ will damit die Hemmschwelle senken, Weiterbildungswünsche im Mitarbeitendengespräch anzusprechen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne wurde inhouse entwickelt. (pd/cbe)


